WASHINGTON - New York Belediye Başkanı Eric Adams
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New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın açıklamaları WASHINGTON - ABD'nin Washington kentinde National Press Club'a katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams, güvenlik, bireysel silahlanma ve silahlı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.
New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın açıklamaları WASHINGTON - ABD'nin Washington kentinde National Press Club'a katılan New York Belediye Başkanı Eric Adams, güvenlik, bireysel silahlanma ve silahlı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Nathan Posner - Güncel