WASHINGTON - ABD'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ile İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle anma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı, büyükelçilikte görevli ateşeler ve diğer görevlilerin yanı sıra ABD'de yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçilik bahçesinde önce Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, ardından şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Salonda devam eden programda şehitlerin ruhları için Amerika Diyanet Merkezi (DCA) İmamı Nurullah Çelebi tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Büyükelçi Mercan, konuşmasında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin sadece askeri bir zafer değil, hem olağanüstü bir stratejik başarı hem de Türk milletinin şahlanışının bir nişanesi olduğunu kaydetti.

Mercan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Türk askerinin tarihe geçen cesaret ve kahramanlığının yanı sıra büyük bir insanlık ve merhamet dersi de verdiğini anlatan Mercan, Türk milletinin Çanakkale Zaferi'nin hatırlattığı tüm değerlere sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı.

Büyükelçi İbrahim ile KKTC Temsilcisi Lakadamyalı da yaptıkları konuşmalarda, 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Zaferi sürecinde o günkü ortak kahramanlıkları anımsatarak ortak değerlere atıf yaptı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünün de idrak edildiği törende, TRT tarafından hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy'un marşı nasıl yazdığını anlatan kısa belgesel de salonda ilgiyle izlendi.