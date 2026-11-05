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Wang Yi, Taylandlı mevkidaşıyla 11. Lancang-Mekong toplantısına eş başkanlık etti

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile Beijing'de 11. Lancang-Mekong toplantısına eş başkanlık etti. 4 Kasım 2026'da düzenlenen toplantıya Kamboçya, Laos, Vietnam ve Myanmar'dan dışişleri yetkilileri de katıldı.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow ile Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 11. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na eş başkanlık etti, 4 Kasım 2026.

Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 11. Lancang-Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Laos Başbakan Yardımcısı ve Laos Dışişleri Bakanı Thongsavanh Phomvihane, Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ve Myanmar Ulusal Planlama, Yatırım ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Aung Kyaw Hoe de katıldı. (Fotoğraf: Tian Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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