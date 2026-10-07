Wang Yi, Patruşev ile görüşecek; Patruşev 8-13 Ekim'de Çin'i ziyaret edecek

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BEİJİNG, 7 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev 8-13 Ekim tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Patruşev ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: Xinhua