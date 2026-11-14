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Wang Yi, ABD'li temsilcilere 2026 siyasi diyaloğunda işbirliği mesajı verdi

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Wang Yi, ABD'li temsilcilere 2026 siyasi diyaloğunda işbirliği mesajı verdi
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de 2026 ABD-Çin Siyasi Diyaloğu'na katılan ABD'li temsilcilerle görüştü. Wang karşılıklı saygı ve işbirliğini vurgularken ABD'li temsilci, 5 yılda 100 bin ABD'li gencin Çin'i ziyaret etmesine yönelik davetten memnuniyet duydu.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de 2026 ABD-Çin Siyasi Diyaloğu toplantısına katılan ABD'li temsilcilerle bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang cuma günkü görüşmede, Çin ve ABD'nin, ortak çabalarının hedeflerini netleştirmeleri, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği alanlarını genişletmeleri, ikili ilişkilerin temelini sağlamlaştırmaları, dünya barış ve istikrarını korumaya kararlı olmaları gerektiğini söyledi.

Wang, iki tarafın da karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalması ve iki ülke liderlerinin saygı, adalet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir ilişki kurma konusunda vardığı mutabakatı hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

ABD tarafının temsilcisi ise başta gençler ve öğrenciler arasında olmak üzere halklar arası ve kültürel etkileşimlerin, iki halk arasındaki dostluk ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesine katkı sağladığını söyledi. Önümüzdeki beş yıl içinde 100.000 ABD'li gencin değişim programlarına katılmak ve eğitim görmek üzere Çin'i ziyaret etmesine yönelik davetten duydukları memnuniyeti dile getiren temsilci, ABD-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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