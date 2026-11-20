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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya hava sahasının ihlalini şiddetle kınadıklarını belirterek "Polonya halkıyla tam dayanışma içindeyiz ve savunma hazırlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Brüksel'de düzenlenen 2. AB-İngiltere Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Von der Leyen, Polonya hava sahasının ihlalini şiddetle kınadığını belirterek "Polonya halkıyla tam dayanışma içindeyiz ve savunma hazırlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB ile İngiltere arasında güvenlik ve savunma alanında onlarca yıldır güçlü işbirliği bulunduğuna işaret eden von der Leyen, bu işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Von der Leyen, AB üyesi ülkelerin ve İngiltere'nin sahip olduğu silahlı kuvvetlerin NATO, AB ve "Gönüllüler Koalisyonu" gibi farklı görevlerde kullanıldığını belirterek, bu nedenle silahlı kuvvetler arasındaki birlikte çalışabilirliğin son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu konuda İngiliz yetkililerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran von der Leyen, birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine yönelik çok sayıda işbirliği örneği bulunduğunu kaydetti.

Von der Leyen, "Yalnızca birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Costa: "İhtiyacımız olan şey bu savaşı sürdürmek değil, barışı inşa etmektir"

Costa da "Rusya, barış görüşmelerine katılma isteği göstermek yerine tehditlerini yaymaya ve AB üyesi ülkelere yönelik saldırılarını somutlaştırmaya devam ediyor. Bu, çok tehlikeli. Rusya yanlış yönde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı durdurması gerektiğini vurgulayan Costa, şunları kaydetti:

"Rusya'yı barış müzakereleri masasına getirmek, Ukrayna'daki savaşı durdurmaya, Ukrayna'da ve ötesinde insanları öldürmeye ve bu saldırılara son vermeye zorlamak için birliğimizi güçlendirmeye devam etmeliyiz. İhtiyacımız olan şey bu savaşı sürdürmek değil, barışı inşa etmektir."

Burnham: "Polonya hava sahasına yönelik ihlal kesinlikle kabul edilemez"

İngiltere Başbakanı Burnham da Polonya hava sahasının ihlaline ilişkin olarak "Polonya hava sahasına yönelik ihlal kesinlikle kabul edilemez. Bunu koşulsuz olarak kınıyorum. İngiltere açısından Başbakan Tusk'a ve Polonya halkına güçlü bir dayanışma mesajı gönderiyorum. Onları her zaman elimizden gelen her şekilde destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dün düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısında Tusk ile bir araya geldiğini hatırlatan Burnham, yakın zamanda başarılı bir ortak askeri eğitim operasyonu yapıldığını söyledi.

Burnham, söz konusu operasyonun Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanında daha koordineli hale geldiğini gösterdiğini belirterek zirvede varılan anlaşmanın da bu işbirliğini derinleştireceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Burnham, "Bu savaşta herkes kaybediyor. Herkes, en çok da Rusya kaybediyor. Cephe hattında ölüme gönderdikleri genç Rusların sayısına baktığınızda bunu görüyorsunuz. Kimse kazanmıyor. Bu, anlamsız. Toprak kazanılmıyor, elde edilen kazanımlar çok sınırlı." diye konuştu.

Dünkü Gönüllüler Koalisyonu toplantısına ABD'li yetkililerin de katılmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Burnham, artan birlikteliğin gerçek barış görüşmelerine dönüşmesini umduğunu dile getirdi.

Burnham, Avrupa güvenliğinin savaş sonrası düzende ele alınabilmesi için öncelikle ateşkes sağlanması ve Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının temelinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Savaş sonrası Avrupa güvenliğine ilişkin konular gündeme geldiğinde ortak hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Burnham, "Önümüzdeki 10 yılda, geride bıraktığımız 10 yıldan daha güçlü olmamızı sağlamak için bunları birlikte dikkatle düşünmemiz gerekecek." dedi.

Polonya hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, sabah saatlerinde ülkenin hava sahasının ihlal edildiğini ve Ukrayna sınırına yakın Bilgoraj ilçesinde bir cismin düşmüş olabileceğini açıklamıştı.

Olası düşüşün ardından bölgede arama çalışmaları başlatılırken vatandaşlardan cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları ve yetkililere haber vermeleri istenmişti.

Komutanlık Sözcüsü Yarbay Jacek Goryszewski, Polonya hava sahasına yönelik iki ayrı ihlalin incelendiğini duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak bölgede hava saldırısı tehdidi bulunmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA