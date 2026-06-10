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Kırklareli'nden kısa kısa

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında düzenlenen toplantıda, 13 Haziran'da yapılacak LGS için okullarda güvenlik önlemleri değerlendirildi. Ayrıca Pınarhisar'da TOKİ konutlarının satışa çıkarılacağı duyuruldu.

Vize'de LGS Sınav Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında, kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Selahi Kayar, İlçe Emniyet Müdürü Nezahat Dal ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda, okullarda güvenli sınav ortamının sağlanmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Balaban, 13 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, okullarda sınavın sorunsuz tamamlanması için tüm güvenlik önlemlerinin uygulanacağını belirtti.

Pınarhisar'da TOKİ konutları satışa çıkıyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Açık Satış Kampanyası kapsamında konutların satışı çıkarılacağını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Beylik Mahallesi'ndeki 2. Etap konutlarında 7'si 2+1, toplamda 14 konutun satılacağını belirtti.

Satış başvurularının 15 haziran - 17 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini aktaran Talay, satılacak konutların yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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