Haberler

Vize Belediye Başkanı, Katı Atık Tesisinde İncelemelerde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Birliği Elektrik Üretim Tesisinde incelemelerde bulunarak atıkların enerjiye dönüştürülmesi sürecini takip etti. Ayrıca, Pınarhisar'da Kentsel İyileştirme Projesi çalışmalarını da değerlendirdi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Birliği (KIRKAB) Elektrik Üretim Tesisinde incelemede bulundu.

Özalp, CHP Pınarhisar İl Genel Meclisi grup sözcüsü Volkan Ertan ile tesisi gezdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, atıkların elektrik enerjisine dönüştürülme işlemlerini takip etti.

"Kentsel İyileştirme Projesi"

Pınarhisar Belediyesince "Kentsel İyileştirme Projesi" çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Cumhuriyet Meydanı'ndaki dükkanlara yönelik hazırlanan proje çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nı ve çevresini güzelleştireceklerini belirtti.

Esnafın talep ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Talay, uygulanacak projeyle Pınarhisar'a değer katarak estetik bir görünüm kazandıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.