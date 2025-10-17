Vize Belediye Başkanı, Katı Atık Tesisinde İncelemelerde Bulundu

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Birliği (KIRKAB) Elektrik Üretim Tesisinde incelemede bulundu.

Özalp, CHP Pınarhisar İl Genel Meclisi grup sözcüsü Volkan Ertan ile tesisi gezdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Özalp, atıkların elektrik enerjisine dönüştürülme işlemlerini takip etti.

"Kentsel İyileştirme Projesi"

Pınarhisar Belediyesince "Kentsel İyileştirme Projesi" çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Cumhuriyet Meydanı'ndaki dükkanlara yönelik hazırlanan proje çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Talay, proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nı ve çevresini güzelleştireceklerini belirtti.

Esnafın talep ve önerilerini dinlediklerini ifade eden Talay, uygulanacak projeyle Pınarhisar'a değer katarak estetik bir görünüm kazandıracaklarını söyledi.