WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Viyana'da iftar programı düzenledi

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir iftar programı gerçekleştirdi. Programa Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. WEFA Genel Başkanı Aydın, insani yardımlar ve toplumsal projeler hakkında bilgi verdi.

WEFA'nın Viyana'daki Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliğinin (ATİB) Konferans Salonunda düzenlediği iftar programına, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, WEFA Genel Başkanı Hakan Musab Aydın'ın yanı sıra Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı.

İftar programının açılış konuşmasını yapan Aydın, WEFA'nın uluslararası çapta yaptığı insani yardımlardan bahsetti.

Aydın, WEFA olarak çalışmalarını sadece insani yardım faaliyetleriyle sınırlı tutmadıklarını, toplumun farklı alanlarına dokunan projeler yürüttüklerini ifade etti.

WEFA Genel Başkanı Aydın, eğitim alanında burs desteği sağladıklarını ve gençlere yönelik çeşitli seminerler vererek hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk bilinçlerini desteklemeye çalıştıklarını aktardı.

Büyükelçi Dönmez ise katılımcıların ramazan ayını tebrik ederek, insani yardım alanında faaliyet gösteren kuruluşların toplumsal dayanışmaya katkısının önemine vurgu yaptı.

Dönmez, "Türk olarak Müslüman olarak bizim vasıflarımızdan bir tanesi yardıma ihtiyacı olanların kim olduğuna bakmaksızın onların yardımına koşmaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve ezanın okunmasıyla katılımcılar iftar yaptı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
