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Viyana'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği

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Viyana Büyükelçiliği, Emine Erdoğan himayesinde Türk Mutfağı Haftası kapsamında bir etkinlik düzenledi. Büyükelçi Gürsel Dönmez, Türk mutfağının kültürel miras olduğunu vurguladı, şefler sarma ve kol böreği yapımını gösterdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Avusturya Temsilciliği'nde etkinlik yapıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, Azerbaycan'ın Viyana Büyükelçisi Rövşen Sadıkbeyli, Özbekistan'ın Viyana Büyükelçisi Bakhtiyor Ibragimov, Avusturya'nın eski Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer ve Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Emine Erdoğan'ın görüntülü mesajının gösterildiği etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Dönmez, "Türk Mutfağı yüz yılların birikimidir, bir kültür mirasıdır. Baharatların kokusu, tarihin sesidir." diye konuştu.

Dönmez, Türk kültüründe mutfağın, sevgiyi paylaşma yeri olduğunu, yemeğin paylaşıldıkça çoğaldığını söyledi.

Aynı masaya oturanların yabancı kalamayacağını belirten Dönmez, paylaşılan her lokmanın ise dostluğu büyüttüğünü kaydetti.

Dönmez, farklı ülkelerin mutfaklarını tanımanın o toplumların ruhunu anlamak olduğunu vurgulayarak, "Her yeni lezzet bir önyargıyı yıkar." dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen müzik dinletisi sonrası etkinlikte iki şef, Türk mutfağının zenginliği hakkında davetlilere bilgi verdi.

Şefler ayrıca, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden sarma ve kol böreğinin hazırlanışını uygulamalı olarak anlattı.

Program sırasında Büyükelçi Dönmez de şeflere eşlik ederek sarma sardı.

Etkinlikte, davetlilere Türk mutfağından seçkin lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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