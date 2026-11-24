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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinin ev sahipliğindeki resepsiyona, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Viyana Başkonsolosu Büyükelçi Ece Öztürk, Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Dönmez, katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenlere bir gün armağan edilmesini Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miraslardan biri olarak nitelendiren Dönmez, bugünü hep birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dönmez, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmenini telefonla aradığını ve kendisine "Benim kalbime dokundunuz. Benim hayatıma yön verdiniz. Size müteşekkirim." dediğini anlattı.

Avusturya'da görev yapan öğretmenlere seslenen Dönmez, "Avusturya'nın güzel bir geleceği olacaksa o gelecek sizinle olacak." dedi.

Dönmez, öğretmenlere "Ne olur çocukların kalplerine dokunun." çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Müberra Öztürk de buluşmayı, Avusturya'da farklı branşlarda ve eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin deneyimlerinden yararlanmak ve kendileriyle doğrudan iletişim kurmak için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Öztürk, bu yıl Öğretmenler Günü'nün temasının "Hep Sen Varsın" olduğunu belirterek, öğrencilerin ilk başarılarında ve hayallerinin peşinden giderken attıkları ilk adımda öğretmenlerinin izi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından düzenlenen müzik dinletisinde iki sanatçı, piyano ve keman performansları sergiledi.

Resepsiyon kapsamında katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu.

Kaynak: AA