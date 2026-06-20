Viyana'da şehit diplomat Erdoğan Özen anıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 20 Haziran 1984'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen için anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene, Büyükelçi Gürsel Dönmez, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan ve şehidin eşi Monika Özen katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Büyükelçi Dönmez yaptı.

Dönmez, 20 Haziran 1984'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Çalışma Müşaviri Erdoğan Özen'i anmak üzere bir araya geldiklerini dile getirerek, cinayetin faillerinin hala bulunamadığına dikkati çekti.

Viyana'da şehit edilen diğer diplomatlara da değinen Dönmez, Büyükelçi Daniş Tunalıgil'in 1975'te makam odasında haince şehit edildiğini, BM Viyana Ofisi'nde görevli Evner Ergun'un ise 1984 yılında Özen'den birkaç ay sonra Viyana şehir merkezindeki Schottentor Kavşağı'nda uğradığı menfur bir silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini anlattı.

Büyükelçi Dönmez, diplomatlar, askerler, polislerle birlikte vatanı için canını vermekten kaçınmayan tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Konuşmanın ardından törende, şehit diplomatlar için dua edildi.