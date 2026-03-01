Haberler

Viyana'da ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, birçok sivil toplum kuruluşunun düzenlediği gösteride 100'ü aşkın kişi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Göstericiler, İran bayrakları ve pankartlarla destek mesajları vererek, saldırıları kınadı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Viyana'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ortak düzenlediği gösteriye, 100'ü aşkın kişi katıldı.

Ellerinde İran bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı, İran'a destek mesajı verdi.

Bazı eylemciler, "İsrail Soykırımcıdır", "Gazze, Tahran veya Beyrut, İsrail'in eli kana bulandı" ve "İsrail'in suçlarını desteklemeyi bırakın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerden bazıları ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinden dolayı gözyaşı dökerken, şehrin diğer tarafında da Hamaney'in öldürülmesi karşısında sevinç gösterisinde bulunanlar oldu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Bakan Şimşek, 'Borsa İstanbul kapatılacak' iddiasına yanıt verdi

Piyasaları sarsan haber! Bakan Şimşek'ten jet açıklama geldi
Trump: 48 İran liderini tek atışta öldürdük

48 lideri öldürülen İran'ın büyük hatası! Trump açık açık söyledi
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı

Veliaht Prens, Körfez'e sıçrayan savaş için düğmeye bastı
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma