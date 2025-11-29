'VIRAT' Gemisinin Çeki İşlemi Başladı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğrayan 'VIRAT' gemisinin çeki operasyonunun başladığını duyurdu. Geminin Türkeli'ye 1 Aralık 2025'te ulaşması bekleniyor.
'VIRAT' GEMİSİNİN ÇEKİ İŞLEMİ BAŞLADI'
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden, Karadeniz'de insansız deniz araçlarının saldırısına uğrayan 'VIRAT' gemisinin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.45'te başlamış olup gemi Türkeli'ye, tahmini 1 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00'te varacaktır. Süreç takip edilmektedir" denildi.
Caner ÜNVER/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel