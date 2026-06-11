Haberler

Viranşehir'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Viranşehir'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide el sanatları, giyim ve resim gibi alanlarda kursiyerlerin hazırladığı eserler sergilendi. Açılışa Kaymakam Kemal Ülkü ve Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal katılarak kursiyerlerden bilgi aldı.

Viranşehir ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, giyim, resim ve çeşitli alanlardaki çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal katıldı.

Sergiyi gezen Ülkü ve Sandal, kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ülkü, kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, hayat boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.

Ülkü, programın hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi yönetimi, usta öğreticiler ve kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Reşit Dağ
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 TL’lik banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem

Banknotun seri numarası olay oldu: 100.000 TL verseniz de vermem
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
CHP'de yeni ihraç dalgası! Hedefte bu kez belediye başkanları var

Taşlar yerinden oynayacak! Kılıçdaroğlu'ndan yarın için büyük hazırlık
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama