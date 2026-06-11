Viranşehir'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi açıldı

Viranşehir ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, giyim, resim ve çeşitli alanlardaki çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü ile Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Batuhan Sandal katıldı.

Sergiyi gezen Ülkü ve Sandal, kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ülkü, kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, hayat boyu öğrenmenin bireysel ve toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.

Ülkü, programın hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi yönetimi, usta öğreticiler ve kursiyerlere teşekkür etti.