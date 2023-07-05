Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan demir boru yüklü tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, Eskihisar Topçular Feribot Yolunda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Virajı alamayan tır devrildi: Araçta sıkışan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajı alamayan demir boru yüklü tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Eskihisar Topçular Feribot Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 41 VP 299 plakalı demir boru yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Sürücü ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücüye hastaneye gitmeyi kabul etmemesi üzerine ambulansta müdahale edildi. Demir borular yola saçılırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin aracı yoldan kaldırma işlemleri sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.