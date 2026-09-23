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Vietnam lideri To Lam, BM'de Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını destekledi.

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Vietnam Devlet Başkanı To Lam, BM 81. Genel Kurulu'nda Vietnam'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve iki devletli çözümü desteklediğini söyledi. To Lam ayrıca ABD'ye Küba'ya yönelik ambargo ve enerji ablukalarını sona erdirme çağrısı yaptı.

Vietnam Devlet Başkanı To Lam, ülkesinin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve iki devletli çözümü desteklediğini söyledi.

To Lam, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

Ulusların kendi kaderini tayin hakkına işaret eden To Lam, "Vietnam, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve iki devletli çözümü desteklemektedir. Bu çözüm, bağımsız bir Filistin Devleti'nin, uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına uygun olarak İsrail Devleti ile barış içinde bir arada var olmasını öngörmektedir." ifadesini kullandı.

To Lam, tüm çatışmalarda sivillerin korunması, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi ve insani yardıma erişimin sağlanması gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Vietnam'dan Küba'ya destek

To Lam, BM'deki konuşmasında, ABD'ye Küba'ya yönelik uyguladığı ambargo ve enerji ablukalarını sona erdirmesi çağrısı da yaptı.

Vietnam'ın Küba devleti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan To Lam, ABD'nin Küba'yı "terörü destekleyen devletler" listesinden de çıkarması gerektiğini kaydetti.

Büyük güçlerin uluslararası hukuka saygı gösterme, itidalli davranma ve ortak sorunları sorumlu şekilde ele alma konusunda öncülük etmesi gerektiğinin altını çizen To Lam, bu çabalarda BM'nin merkezi rol oynaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
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