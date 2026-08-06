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Vietnam'ın kuzeyindeki Tuyen Quang'da şiddetli yağışlar: 1 ölü, büyük maddi hasar

Vietnam'ın kuzeyindeki Tuyen Quang'da şiddetli yağışlar: 1 ölü, büyük maddi hasar
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HANOİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Tuyen Quang eyaletinde gök gürültülü fırtınaların eşlik ettiği şiddetli yağışlarda bir kişi hayatını kaybetti.

HANOİ, 6 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Tuyen Quang eyaletinde gök gürültülü fırtınaların eşlik ettiği şiddetli yağışlarda bir kişi hayatını kaybetti. Uzun süren yağışlar yaklaşık 15 milyar Vietnam dongu (yaklaşık 589.800 ABD doları) tutarında maddi hasara yol açtı.

Vietnam Haber Ajansı'nın perşembe günü Tuyen Quang Tarım ve Çevre Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre, tarlada çalışırken yıldırım çarpan bir kişi yaşamını yitirdi.

96 evde hasar oluşturan ve onlarca hektarlık tarım arazisini ve su ürünleri yetiştirme havuzunu sular altında bırakan yağışlar, yerel yollar boyunca 42 noktada heyelanlara neden olarak ulaşımı aksattı.

Yerel yetkililer, tehlikeli bölgelere uyarı levhaları yerleştirildiğini ve heyelan riski yüksek bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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