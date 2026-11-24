Vietnam'ın Hanoi kentinde restoranı çökerten patlamada 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Xinhua'nın aktardığına göre Vietnam'ın başkenti Hanoi'de salı sabahı bir restoranın çökmesine neden olan patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
HANOİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın başkent Hanoi'de salı sabahı meydana gelen ve bir restoranın çökmesine neden olan patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Kaynak: Xinhua