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HANOİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın başkent Hanoi'de salı sabahı meydana gelen ve bir restoranın çökmesine neden olan patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.













Kaynak: Xinhua