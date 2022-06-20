Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Hai, ikili ilişkileri değerlendirdi

Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Do Son Hai, Türkiye ve Vietnam arasında gelişme sağlanabilecek birçok farklı alan olduğuna inandığını söyledi.

Hai, 26 Nisan'da güven mektubunu sunarak göreve başlamasının ardından ilk kez verdiği röportajda, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdi.

Türkiye ve Vietnam arasında ekonomi, kültür ve eğitim gibi iş birliği alanlarına işaret eden Hai, "Türkiye ve Vietnam arasında gelişme sağlanabilecek birçok farklı alan olduğuna inanıyorum. İki ülkenin daha güçlü ve daha zayıf olduğu alanlar bulunuyor. Birlikte çalışabilirsek bu, iki ülke ilişkilerinde büyük bir sıçramaya neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Hai, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 2023'ün, aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 45. yıl dönümü olduğunu belirterek ilişkiler için bu tarihin önemli bir eşik olmasını dilediğini söyledi.

Yaklaşık 3 aydır Türkiye'de bulunduğunu belirten Hai, ilk izlenimlerinin çok olumlu olduğunu ve birçok açıdan gelmeden önceki beklentilerinin olumlu olarak çok üstüne çıkan bir ülke profiliyle karşılaştığını belirtti.

Hai, Türk insanının eğlenmeyi bilen, neşeli insanlar olduğunu gözlemlediğini ifade ederek bir başka detay olarak da Türkiye'nin ulaşım altyapısının çok güçlü olduğunu fark ettiğini ve şehirler arası yolculuklarda yolların kalitesinin kendisini etkilediğini söyledi.

Türkiye ve Vietnam'ın karşılıklı turist sayılarının iki ülke için de yetersiz olduğunu belirten Hai, "Benim bir büyükelçi olarak görevim, iki ülkenin girişimcileri ve şirketleri arasındaki iş birliğini geliştirebilecek olanaklar yaratmak." dedi.

Hai, tüm potansiyele rağmen iki ülke arasındaki 1,6 milyar dolarlık ticaret hacminin yetersiz olduğunu kaydederek Kovid-19 salgını nedeniyle beklenilen ticaret hacmine ulaşılamadığını ancak hem hükümetler hem de vatandaşlar düzeyinde yeterli kararlılık ortaya konulursa ivmenin pozitif olacağından emin olduğunu söyledi.

Büyükelçi Hai, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) ülkeleri arasında Vietnam'ın, Türkiye ile en yüksek ticaret hacmine sahip (Malezya'nın ardından) ikinci ülke olduğunun altını çizerek taraflar arasındaki ticaret hacminin 5 yılda 4 milyar dolar seviyelerine çıkmasının sağlanabileceğini kaydetti.

İkili ticaret hacminin, 2022'nin ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttığına dikkati çeken Hai, bu sayının gelecekteki hedefler için önemli bir pozitif işaret anlamına geldiğini belirtti.

"Geleceğe odaklanmak istiyoruz"

İki ülke halklarının birbirlerini yeterince tanımadığını düşündüğünü söyleyen Hai, Anadolu Ajansı gibi büyük medya kurumlarının bu konudaki eksikliği gidermek için çok önemli rolü olduğunu belirterek "İki ülkedeki ana akım başta olmak üzere medya organlarının da toplumlar arasındaki iletişim eksikliğini gidermek için iş birliği yapmasını umut ediyorum." dedi.

Hai, Türk Hava Yollarının (THY) taraflar arası kurulan ilişkiye olumlu katkılarına işaret ederek Hanoi'ye direkt uçuşların bulunmasının kendi ülkelerindeki şirketler için de örnek alınması gerektiğini ve en kısa zamanda Vietnamlı şirketlerin de Türkiye'ye direkt uçuşlar gerçekleştirmesini temenni ettiğini belirtti.

Türkiye'nin dünya çapında başarılı olduğu spor dallarına örnek olarak futbol ve güreşi veren Hai, Vietnam'ın da bu alanda bir gün Türkiye seviyesine yükselmesini umut ettiğini dile getirdi.

Vietnam'ın geçmişindeki işgal ve iç savaş yıllarıyla ilgili olarak "Her ülkenin tarihinde zor dönemlerin yaşadığını" dile getiren Hai, "Biz savaşarak yeniden özgürlüğümüz kazanmak zorunda kalmış bir milletiz. Fakat geçmişte yaşadığımız kötü günleri bir kenara bırakıp geleceğe odaklanmak istiyoruz." dedi.