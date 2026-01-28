Haberler

Vietnam'da Askeri Uçak Düştü

Güncelleme:
Vietnam'ın Dak Lak eyaletinde meydana gelen askeri uçak kazasında pilot, acil durum koltuğunu kullanarak uçağı terk etti ve yaralandı. Soruşturma sürüyor.

HANOİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Vietnam'ın Dak Lak eyaletinde askeri uçağın düştüğü alanda yükselen dumanlar, 28 Ocak 2026.

Vietnam'ın orta kesiminde yer alan Dak Lak eyaletinin dağlık bölgesinde bir askeri uçak düştü.

Vietnam Haber Ajansı'nın aktardığına göre, çarşamba sabahı meydana gelen kazada pilot, acil durumlarda kullanılan fırlatma koltuğunu devreye sokarak düşen uçaktan kurtuldu ancak yaralandı. Yaralı pilotun hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Yerel yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. (Fotoğraf: Vietnam Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
