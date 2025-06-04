Doğum oranları hızla düşen ülkede yasa değişikliği! 2 çocuk sınırı kaldırıldı

Doğum oranları hızla düşen ülkede yasa değişikliği! 2 çocuk sınırı kaldırıldı
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Vietnam'da düşen doğum oranını artırmak amacıyla, uzun süredir yürürlükte olan 2 çocuk politikasına son verildi. Çiftler kaç çocuk sahibi olacaklarına kendileri karar verebilecek.

Vietnam'da uzun süredir devam eden 2 çocuk politikasının sona ermesine yönelik teklif, meclisten geçti. Böylece, 1988 yılından bu yana ailelerin 2'den fazla çocuk sahibi olmasını engelleyen düzenlemeler kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Dao Hong Lan, yapılan yasal düzenlemeyle çiftlerin kaç çocuk sahibi olacaklarına ve bunun zamanlamasına artık özgürce karar verebileceklerini belirtti.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ DOĞUMDAN ÖNCE ÖĞRENEMİYORLAR

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirmesi beklenen ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık oranı Vietnam'da 2024'te 1,91'e düştü. Ayrıca ülkede erkek çocuk sahibi olma isteğinin daha fazla olması nedeniyle cinsiyet dengesizliği yaşanıyor. Doktorların doğumdan önce ebeveynlere bebeğin cinsiyetini söylemesine izin verilmiyor.

ÇİN DE YASA DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Çin'de de hükümet, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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