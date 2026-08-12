Haberler

Vietnam 2030'a kadar 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vietnam hükümeti, yapay zeka alanında insan kaynağını güçlendirmek için 2030'a kadar en az 10 bin nitelikli uzman yetiştirmeyi hedefleyen ulusal bir program başlattı. Ayrıca, öncelikli sektörlerde 50 bin kişiye yapay zeka eğitimi verilmesi planlanıyor.

Vietnam hükümeti, yapay zeka alanındaki insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 2030'a kadar bu alanda en az 10 bin nitelikli uzman yetiştirmeyi planladığını bildirdi.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Başbakan Yardımcısı Le Tien Chau, 2030'a kadar uygulanması planlanan "Ulusal Yapay Zeka İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı"na onay verdi.

Ülkenin yapay zeka alanındaki insan kaynağını ve dijital dönüşümünü güçlendirmek amacıyla başlatılan program kapsamında, yapay zeka sistemleri geliştirebilecek ve yönetebilecek araştırmacı, mühendis ve uzmanlardan oluşan en az 10 bin nitelikli elemanın yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca bazı öncelikli sektörlerde yapay zekayı kullanabilecek lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip en az 50 bin kişiye eğitim verilmesi ve mevcut becerilerinin de geliştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek, yasa ekimde devreye girecek

Çerçeve yasa için kritik süreç! İlk adım Öcalan'dan gelecek
Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Engelliler emeklilik bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda

Engelliler emeklilik bekliyor! Gözler AYM'den çıkacak kararda
Ağızlıksız pitbull kediyi parçaladı! Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Ağızlıksız gezdirdiği pitbull dehşet saçtı: Polisi aramayın!

Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi

Altın için kader günü! Geri sayım başladı

Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur