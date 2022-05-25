Video: Nesli Tehlike Altındaki 580 Dev Yumuşak Kabuklu Kaplumbağa Mekong Nehri'ne Salındı - Haberler

Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki Kratie eyaletinin Mekong Nehri kıyısında Pazartesi günü nesli tükenmekte olan yaklaşık 580 Cantor'un dev yumuşak kabuklu kaplumbağa yavrusu vahşi doğaya salındı.

Yaban Hayatı Koruma Topluluğu (WCS) Kamboçya'dan yapılan açıklamada kaplumbağa yavrularının Kamboçya Balıkçılık İdaresi ile birlikte, Dünya Kaplumbağa Günü'ne dikkat çekmek için bırakıldığı kaydedildi.

WCS Kamboçya ülke programı direktörü Ken Sereyrotha, topluluk yuvalama koruma ekibinin 2022 yuva yapma sezonunda içinde 2.155 yumurta bulunan 63 yuva bulduğunu belirterek, Mart ayından bu yana 40 yuvadan 982 yavru kaplumbağa çıktığını, bunlar arasından 402'sinin doğaya salındığını ve geri kalanların da bugün bırakıldığını söyledi.

"Koruma ekibi kalan yumurtalara ne olacağını bekliyor ve kalan yuvaların da olumlu sonuçlar vereceği konusunda ümitliler" diyen Sereyrotha, 2021 yuva yapma sezonunda ekibin içinde 2.528 yumurta yer alan 66 yuva bulduğunu ve 1.300 yavruyu doğaya saldığını da sözlerine ekledi.

Sereyrotha, "Bağışçılarımızın sürekli desteği ve Balıkçılık İdaresi'yle yaptığımız iyi işbirliğinin yanında saha personelimiz ve topluluk yuva koruma ekibimizin güçlü sadakatiyle birlikte WCS, son yıllarda nesli kritik şekilde tehlike altındaki bu kaplumbağa türlerinin korunmasında önemli ilerleme kaydetti" diye konuştu.

Ancak bu tür yine de yasadışı avlanma ve hayvan ticareti tehditleriyle karşı karşıya.

Açıklamada, Cantor'un dev yumuşak kabuklu kaplumbağası olarak da bilinen Pelochelys cantorii'nin Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olduğu belirtildi.

WCS Kamboçya'nın verdiği bilgiye göre, türün Laos ve diğer ülkelerde sadece birkaç kaydı bulunuyor ve yetişkin kaplumbağaların kaçak avlanması ile ticareti ve yumurtalarının yeme amacıyla yasadışı toplanması nedeniyle Vietnam ve Tayland'daki eski türlerin çoğu ise kayboldu.

Nehrin Kratie ve Stung Teng eyaletleri arasındaki 48 kilometrelik kısmında 2007 yılında yeniden keşfedilmelerinden önce bu kaplumbağa türlerinin Mekong Nehri'nin Kamboçya kısmında tükendiği sanılıyordu.

Balıkçılık İdaresi Balıkçılığın Korunması Bölümü Müdürü Ouk Vibol yerel yetkililerin, toplumun ve WCS'nin nesli kritik şekilde tehlike altındaki kaplumbağaların doğal su ortamlarında yaşamının korunmasına yaptığı katılıma yönelik takdirlerini sundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel