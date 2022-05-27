Video: Fransa'nın En Eski Yıldızlı Restoranı Kuruluşunun 200. Yıl Dönümü Kutluyor - Haberler

Paris ile Cote d'Azur'u bağlayan ünlü 7 numaralı şehirlerarası karayolundan birkaç adım ötede, Fransız mutfağının efsanevi restoranlarından biri Isere bölgesinin Vienne şehrinde geleneğini sürdürüyor. Restoranın adı La Pryamide, yani Türkçedeki adıyla Piramit.

PATRICK HENRIOUX, La Pyramide restoranın şefi:

"Birçok insan 200 yıldır orada olmayı hayal etmiştir. Bu muazzam bir şey çünkü bizden önceki aile bile 100 yıldır orada değildi. Bunu gururla kutlamak istiyoruz ve her şeyden önce 'benim küçük Point'ım' adını verdiğimiz bir yemeğini yedik. Madam Point eski öğrencilerine böyle hitap ederdi."

Bir adam 20. yüzyılın başında bu restoranı Avrupa genelinde ünlü hale getirdi: Günümüzde modern mutfağın babası olarak kabul edilen Fernand Point. Point, restoranını meşhur eden Paul Bocuse gibi mutfak sanatının çok sayıda büyük ismini yetiştirdi.

Mekan Michelin Rehberi'nden ilk iki yıldızını 1928 yılında aldı, beş yıl sonra üçüncü bir yıldız aldı. Böylece Point üç yıldızla ödüllendirilen ilk Fransız şef oldu.

Fernand Point, ünlü mutfak sanatları restoranını 1925'den 1955'ye kadar işletti ve onu yaklaşık 30 yıl Fransız mutfağının referans noktası haline getirdi. Mutfak eleştirmeni Curnonsky o sırada restoranı "Mutfak sanatının zirvesidir" diye alkışlamıştı.

Yemekleri bolca tereyağı içeriyor. Spesiyaliteleri: Tatlı çörekte kaz ciğeri, jülyen sebzelerle doldurulmuş alabalık, dil balıklı erişte veya mercanköşklü kek.

GILLES REINHARDT, Paul Bocuse Restauranı baş aşçısı:

"Fernand Point'ı saygı uyandıran, zamanın muhteşem aşçısı olarak görüyoruz. Bununla birlikte Paul Bocuse, Fernand Point'i her zaman akıl hocası olarak görürdü."

Dünya genelindeki en iyi 1.000 restoranı derecelendiren "La Liste", 2022 sıralamasını geçen sonbaharda yayınladı. Vienne'deki La Pyramide seçkin kuruluşlar arasında yer aldı.

Kuruluşundan 200 yıl sonra ve Fernand Point tarafından satın alınmasından bir asır sonra restoran, Paris ve Akdeniz arasındaki tatilciler için vazgeçilmez bir mola yeri olmaya devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Vienne'den bildiriyor.

Xinhua / Güncel