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Video: Çinli Şirket Bae'ye İki Raysız Tren Teslim Ediyor

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Video: Çinli Şirket Bae'ye İki Raysız Tren Teslim Ediyor

CRRC Grup'un yan kuruluşu olan CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi tarafından üretilen ve raysız tren olarak bilinen iki Otonom Raylı Hızlı Transit Treni (ART), Salı günü üretim alanından çıktı.

CRRC Grup'un yan kuruluşu olan CRRC Zhuzhou Lokomotif Limited Şirketi tarafından üretilen ve raysız tren olarak bilinen iki Otonom Raylı Hızlı Transit Treni (ART), Salı günü üretim alanından çıktı. Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) doğru yola çıkacak olan trenler, CRRC'nin denizaşırı kullanıcılara teslim edilen ilk ART tren grubu olacak.

CRRC'ye göre insansız tren, tramvay ve otobüslerin avantajlarını düşük maliyet, kısa yapım süresi ve esnek çalışma avantajlarıyla birleştiriyor. Trenler, yerdeki sanal rayları tanımlamak için üzerlerindeki sensörü kullanarak önceden tanımlanmış güzergahta gidebiliyor.

Trenler, tek sefer şarjla, 80 kilometrelik yol yapabiliyor. Trenler, BAE'nin yerel doğal koşullarına daha iyi uyum sağlayabilmeleri için doğrudan güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir çatı malzemesi ile bu ülkeye özel olarak hazırlandı.

CRRC'nin ART trenleri 2017 yılında faaliyete geçtiğinden beri, Çin'de dört operasyon hattı açıldı ve CRRC, şirketin denizaşırı işlerini daha da genişletmek için Malezya, BAE ile diğer ülke ve bölgelerle başarılı işbirliği anlaşmaları yaptı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changsha'dan bildiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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