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Vezirköprü'de Üniversiteye Giden Öğrencilere Veda Programı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik düzenlenen 'Güle Güle Üniversiteliler' programına ilçe yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Programda öğrencilere başarılar dileyen yetkililer, Vezirköprü'nün gönül elçileri olacaklarını vurguladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik, "Güle Güle Üniversiteliler" programı gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesine ait Butik Otel'de düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Uyar ile üniversiteyi kazanan öğrenciler katıldı.

Kaya, üniversite kazanan tüm öğrencileri kutlayarak, "Her biriniz farklı illerde bulunan üniversitelerde eğitim ve öğretim göreceksiniz. Okullarınızı başarıyla tamamladıktan sonra yine ülkemizin değişik yerlerinde ülkemize ve milletimize hizmetler edeceksiniz. Bütün öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Gül ise Vezirköprü'de üniversiteye gitmeye hak kazanan 425 öğrenci ve onları topluma eğitimli bireyler yetiştirmek için gece gündüz mesai harcayan ailelerini kutlayarak, "Eğitim ve öğretiminiz tamamladıktan sonra ülkemizin farklı bölgelerinde görev yaptığınızda Vezirköprü'nün gönül elçileri olacaksınız. Eğitim göreceğiniz okullarınıza güle güle gidiniz." dedi

Özata da Vezirköprü'nün her yıl üniversiteye gönderdiği öğrenci sayısını artırarak eğitim öğretim alanında emin adımlarla ilerlediğini dile getirerek, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

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