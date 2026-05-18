Vezirköprü'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı

Vezirköprü Yatılı Bölge Ortaokulunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, 16 projenin sergilenmesi ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan 16 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bilim fuarına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ile kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuar, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle açıldı. Açılışın ardından konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, bilimsel ve sosyal faaliyetlerde okullarda önemli bir hareketlilik yaşandığını belirterek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Özata konuşmasında, "Başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Okullarımızda bilim, sanat, kültür ve sosyal faaliyetler alanında yoğun bir hareketlilik söz konusu. Beceri temelli eğitim anlayışının ürünlerini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan kaşık oyunu gösterisi sergilendi. Programın devamında protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyerek projeler hakkında bilgi aldı.

Fuar sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
