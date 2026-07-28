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Vezirköprü'de özel eğitim okulunun temeli atıldı

Vezirköprü'de özel eğitim okulunun temeli atıldı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde YİKOB tarafından yapılacak Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun temeli atıldı. Belediye Başkanı Murat Gül, özel gereksinimli öğrenciler için modern eğitim imkanları sağlanacağını belirtti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı gerçekleştirilecek Özel Eğitim Uygulama Okulunun temeli atıldı.

İlçede inşası süren okulun şantiyesini ziyaret eden Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemelere Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cansız ile Yeni Mahalle Muhtarı Mustafa Önder de katıldı.

Belediye Başkanı Gül, özel gereksinimli öğrencilerin daha modern ve donanımlı eğitim ortamlarına kavuşmasının önemine dikkati çekti.

Eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en değerli yatırımlar olduğunu belirten Gül, "Özel gereksinimli evlatlarımızın çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim imkanlarına kavuşmasını sağlayacak bu önemli yatırımın en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Gül, okulun ilçeye kazandırılmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun milletvekilleri, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Samsun İl Başkanlığı, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı, YİKOB ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmaların planlanan takvimden önce tamamlanmasının hedeflendiğini belirten yetkililer, okulun kısa sürede hizmete açılmasının amaçlandığını ifade etti.

Kaynak: AA
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