Vezirköprü'de Öğretmenler Günü'nde Maarif Korosu Konseri Düzenlendi

Güncelleme:
Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan maarif korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen konserde duygulu anlar yaşattı. Kaymakam Özgür Kaya, öğretmenlere değer verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan maarif korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla konser verdi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, kurum amirleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Vezirköprü maarif korosu, Öğretmenler Günü'ne özel hazırladıkları eserleri seslendirerek salonda hem duygulu hem coşkulu anlar yaşattı.

Kaymakam Özgür Kaya, yaptığı konuşmada, "Öğretmene değer verilmesi gerekiyor. Değer verildiğinde, bir öğretmenin öğrencileriyle neler başarabileceğini burada görüyoruz. İlçemizde 1625 öğretmenimiz var. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda, koronun kurulmasına katkı sağlayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça ile Koro Şefi Sertan Turan'a plaket takdim edildi, koro üyelerine de teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
