Haberler

Vezirköprü'de geçen yıl eğitim kurumlarına 13,8 milyon liralık bakım ve onarım yapıldı

Vezirköprü'de geçen yıl eğitim kurumlarına 13,8 milyon liralık bakım ve onarım yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında 2025 yılı boyunca yürütülen bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları kapsamında 13 milyon 800 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında 2025 yılı boyunca yürütülen bakım, onarım, tadilat ve yenileme çalışmaları kapsamında 13 milyon 800 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Merkez ve kırsal mahallelerde eğitim yatırımlarıyla okulların fiziki altyapısı güçlendirilirken, öğrenciler için daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamları oluşturuldu.

Merkezdeki okullara yönelik çalışmalar için 6 milyon 500 bin lira, kırsal mahallelerdeki eğitim kurumları için de 7 milyon 300 bin lira harcandı.

Yatırımlar kapsamında sınıf ve koridorların boyanması, bilişim teknolojileri sınıflarının kurulması, kütüphanelerin yenilenmesi ile güvenlik ve yangın sistemlerinin modernize edilmesi, Atatürk büstlerinin yenilenmesi gibi çalışmalar hayata geçirildi.

Ayrıca laboratuvarlar kuruldu, spor salonları ve okul bahçeleri düzenlendi. Isınma, elektrik, doğal gaz ve su tesisatlarına yönelik bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, ana sınıfları, oyun alanları ve sosyal donatılarla öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlandı.

Kaymakam Özgür Kaya, yapılan yatırımların eğitim kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirterek, ilçe genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti

65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti

65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti
Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı

Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı! Kilitlerin atılma nedeni tuhaf
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi