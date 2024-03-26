Vezirköprü'de Dünya Yetimler Günü İftar Programı Düzenlendi

Vezirköprü'de Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi.

Türk Kızılay ve İHH Vezirköprü Temsilciliği tarafından Atatürk İş Merkezi Düğün Salonun'da organize edilen iftar programı sonrası, yetim çocuklar için çeşitli etkinlikler ve oyunlar düzenlendi.

İftar programına, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, kurum müdürleri, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.