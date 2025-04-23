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Vezirköprü'de 23 Nisan Etkinliklerinde Çocuklar Zabıta Oldu

Vezirköprü'de 23 Nisan Etkinliklerinde Çocuklar Zabıta Oldu
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar, zabıta üniforması giyerek tezgahları denetledi. Bu etkinlik sayesinde çocuklara meslek tanıtımı yapıldı ve sorumluluk bilinci aşılandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında zabıta üniforması giyen çocuklar, tezgahları denetledi.

Etkinlik kapsamında geçici olarak zabıta üniforması giyen Gamze Tuana Demir, Adnan Yiğit Gerizli ve Muhammet Ali Özdemir, Vezirköprü Zabıta Müdürü Abdussamet Çakmak eşliğinde Çamlık Parkı'nda kurulan tezgahları denetleyerek görevlerini yerine getirdi.

Etkinlik sayesinde çocuklara hem meslek tanıtıldı hem de sorumluluk bilinci aşılandı. Minik zabıtalar, vatandaşlarla iletişim kurmayı ve kurallara uyulmasının önemini sahada tecrübe etti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
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