Haberler

Vezirköprü Belediye Başkanı Gül Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Ankara'da çeşitli resmi ziyaretler gerçekleştirerek Vezirköprü'nün ihtiyaçları ve projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. TOKİ Emlak Daire Başkanı ile konut projelerini, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile cezaevi projelerini değerlendirirken, İLBANK Genel Müdürü ile altyapı yatırımlarını görüştü.

TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar ile bir araya gelen Gül, devam eden ve planlanan konut projelerinin süreci, uygulama takvimi ve ilerleyişi hakkında değerlendirmede bulundu.

Aralık ayında ihalesi yapılan 298 konut ve iş yerinin önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılarak şubat ayında inşaatına başlanacağı, kalan konutların ihalesinin ise yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi Ömer Erbiz ile yapılan görüşmede ise Vezirköprü'de yapılması planlanan açık ve kapalı cezaevi projeleri ele alındı.

Gül, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ı ziyaret ederek ilçede devam eden altyapı ve üstyapı yatırımları ile planlanan projeler hakkında istişarede bulundu.

Gül, Vezirköprü'nün hak ettiği yatırımları alabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, ilçeye uzun yıllar hizmet edecek kalıcı projeler hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
