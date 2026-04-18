Veteriner Hekimler, "Kamuda Veteriner Sağlık Çalışanları Çalıştayı"Nın Sonuçlarını Açıkladı

(ANKARA) - Veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenlerini temsil eden sendika ve meslek örgütleri, "Kamuda Veteriner Sağlık Çalışanları Çalıştayı"nın sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, veteriner hekimlerin aynı sağlık sınıfında olmalarına rağmen emeklilik iyileştirmelerinden dışlanmasının kabul edilemez bir eşitsizlik olduğu vurgulanarak, "Veteriner sağlık emekçileri derhal Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalı, şiddete karşı etkin ve caydırıcı koruma sağlanmalıdır. Yıllardır gasp edilen fiili hizmet süresi yıpranma payı her hizmet yılı için 90 gün olarak iade edilmelidir" denildi.

Tarım Orkam-Sen'in çağrı ve koordinasyonunda, Hürriyetçi Tarım Orman Sen, Tarım Orman İş, Veteriner Hekim-Sen sendikaları ile Veteriner Hekimler Derneği (VHD), Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği'nin (VESTED) katılımıyla online olarak düzenlenen "Kamuda Veteriner Sağlık Çalışanları Çalıştayı"nın raporu düzenlenen bası toplantısıyla açıklandı. Çalıştayda, veteriner sağlık hizmetlerinin yalnızca teknik bir görev değil, doğrudan toplum sağlığını belirleyen kritik bir kamu hizmeti olduğu vurgulanırken şu değerlendirmelere yer verildi:

"Veteriner sağlık çalışanları; hayvan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele, gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması gibi stratejik alanlarda görev yapmalarına rağmen; artan iş yükü, mesleki değersizleşme ve yapısal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sahadaki gerçekler ilk kez bu kadar net ortaya kondu."

"Sağlıkta şiddet kapsamı dışında kalmak, çalışan güvenliğini tehdit etmektedir"

Açıklamada, sahada görev yapan personelin can güvenliği ve yasal korumalardan yoksun bırakılması en kritik sorunlardan biri olarak öne çıkarıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sahada yaşanan şiddet riskine rağmen veteriner sağlık çalışanlarının 'Sağlıkta Şiddet' kapsamı dışında bırakılması, çalışan güvenliğini doğrudan tehdit eden önemli bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Veteriner sağlık emekçileri derhal Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalı, şiddete karşı etkin ve caydırıcı koruma sağlanmalıdır."

Özlük hakları ve emeklilikte eşitsizlik eleştirisi

Veteriner hekimlerin aynı sağlık hizmetleri sınıfında yer almalarına rağmen diğer sağlık çalışanlarına tanınan bazı haklardan dışlandığına dikkati çekilerek, açıklamada, emeklilik sistemindeki farklılıkların ciddi gelir eşitsizliği yarattığı vurgulandı. Açıklamada, çalıştay raporundaki değerlendirmelere yer verilerek taleplere ilişkin şöyle denildi:

"5434 sayılı Kanun'un Ek 84. maddesi kapsamındaki emeklilik iyileştirmeleri, aynı sağlık hizmetleri sınıfında olmalarına rağmen veteriner hekimleri kapsamamaktadır. Bu durum kabul edilemez bir eşitsizliktir. Veteriner hekimler için 7200 ek gösterge hakkı gecikmeksizin tanınmalı, veteriner sağlık tekniker ve teknisyenler için mevcut 3600 ek göstergenin tüm hak kayıplarını giderecek şekilde güçlendirilmesi hayata geçirilmelidir. 5510 sayılı Kanun'a tabi çalışanlar için yaratılan emeklilik adaletsizliği giderilmeli, tüm kamu emekçileri için eşit ve insanca yaşam sağlayan bir emeklilik sistemi kurulmalıdır. Veteriner sağlık emekçileri derhal Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalı, şiddete karşı etkin ve caydırıcı koruma sağlanmalıdır. Yıllardır gasp edilen fiili hizmet süresi zammı her hizmet yılı için 90 gün olarak iade edilmelidir. Tüm ek ödemeler temel maaşa ve emekliliğe yansıtılmalı, yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşam sağlayacak bir ücret düzeni kurulmalıdır."

Nisan ayında eylem hazırlığı

Çalıştayda alınan kararların örgütlü bir mücadele kararlılığı olduğu belirtilirken, veteriner sağlık çalışanlarının nisan ayı içerisinde basın açıklamaları ve kitlesel eylemler gerçekleştirecekleri de duyuruldu. Mesleki onurun iade edilmesi için her türlü sendikal ve hukuki mücadelenin sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, "Veteriner sağlık emekçisi mutlu değilse, sofradaki gıda güvenli değildir" denildi.

Kaynak: ANKA