Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Ankara'da, 25 Nisan günü görevi başındayken bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürülen veteriner hekim Volkan Lale'yi, Dünya Veteriner Hekimler Günü olan bugün basın açıklaması yaparak andı. Açıklamada, "Herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet yasası kapsamı için göreve çağırıyor, bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz" denildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Ankara Ulus Meydanı'nda 25 Nisan günü görevi başındayken bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürülen veteriner hekim Volkan Lale'yi, Dünya Veteriner Hekimler Günü olan bugün basın açıklaması yaparak andı. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun okuduğu açıklama şöyle:

"Halkımızın sağlığını ve gıda güvenliğini temin etme uğrunda daha ne kadar can kaybetmemiz gerekiyor. Her yıl Nisan Ayı'nın son cumartesi Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün Veteriner Hekimler için onur kaynağı, gurur ve mutluluk kaynağıdır. 30 Nisan Dünya Veteriner hekimler Gününü bu yıl buruk bir şekilde kutluyoruz. Derin bir üzüntü içindeyiz.

"VOLKAN LALE, GÖREVİ BAŞINDA İKEN, ELİ BIÇAKLI BİR HAİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ"

25 Nisan Pazartesi günü, Türk Veteriner Hekimleri ve Türk Milleti açısından acı bir güne uyandık. Veteriner hekimlerin pek çok ciddi tehdit ve risk unsuru altında mesleki faaliyetlerini yürüttüklerini mütemadiyen ifade ettik. Bugüne kadar yüzlerce kamuda çalışan veya mesleğini serbest olarak icra eden veteriner hekim hayvan sağlığını koruma, hastalıklarla mücadele, veteriner halk sağlığı ve milletine sağlıklı gıda sunma derdinde iken sahada ya da kliniğinde görevleri başında kendini bilmezler tarafından darp edildiler ve birçoğu ağır yaralandı. Her bir menfur olay sonrasında çeşitli basın açıklamaları ve resmi makamlara müracaatlarımız ile önlem alınmadığı takdirde saldırılar hayatlara mal olacak diyorduk. Bu şiddetin artarak devam etmesinden korkuyoruz diyorduk Şu an 'Biz söylemiştik' demenin ayrı bir teessürü içindeyiz. Maalesef, Sorgun'da yaşanan acı olay bir canımıza mal oldu. Meslektaşımız görevi başında şehit edildi. Acımız büyük. Söz bitti, Korkulan oldu. Veteriner hekim Volkan Lale, görevi başında iken, eli bıçaklı bir hainin gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybetti.

"O GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPABİLMEK DERDİNDE İKEN ACIMASIZCA ŞEHİT EDİLDİ"

Şu fotoğrafa iyi bakın. Bir dostun, geride gözü yaşlı 3 yetim ve bir acılı eş bırakan bir babanın, insanlar sağlıklı hayvansal gıda tüketsin diye çabalarken, bu uğurda şehit edilen, kalleşçe bıçaklanan bir yiğidin, bir veteriner hekimin resmi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' vecizesinde ifade ettiği kişi tamda merhum meslektaşımız Volkan Lale'dir. Gerçekten de o görevini en iyi şekilde yapabilmek derdinde iken acımasızca şehit edildi. İşini büyütmesi için sektörden bir arkadaşın yaptığı tavsiyesini, 'amacım çok para kazanmak değil, düzgün ve sağlıklı iş yapmaya çalışıyorum' şeklinde cevaplamıştı.

"SİZİN SOFRANIZA GELECEK O HASTALIKLI ETİ YEMEYESİNİZ DİYE YATIYOR BU YİĞİT ORA"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17. Maddesi 'Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir' şeklindedir. Anayasanın bu maddesine rağmen meslektaşımız, kardeşimiz maalesef korunamamıştır. Mütevazı bir kişiliğe sahip olmasına rağmen, her zaman 'iddia ediyorum ki, ülkemde belki de en sağlıklı eti Sorgunlular yiyordur' derdi. Ancak 3 kuruşluk bir ciğerin imhası yüzünden işlenen bir cinayete kurban gitti. Şimdi bıçaklayan katilin en ağır cezaya çarptırılması da yüreğimizi soğutmayacaktır. Sadece bıçaklayan katilin suçu mu sizce? O bıçağın sapında sizce veteriner hekimlerimizi sağlık çalışanı olarak kabul etmeyen, sağlıkta şiddet yasasına dahil etmeyenlerin parmak izi yok mu? Dostumuzun, meslek şehidimizin dökülen kanı sizce onların üzerine sıçramadı mı? Yavrularının mezarı başında döktüğü gözyaşında sorumlulukları yok mu onların? Şimdi onlar 'Babam bir daha geri gelmeyecek mi yani' diye soran yetimin sorusunu cevaplayabilecekler mi? Benzer vakalar yarın hangi adını bilmediğimiz veteriner hekim arkadaşımızın başına gelecek. Daha kaç veteriner hekimin başına bunlar gelirse sizin aklınıza geleceğiz. Bu resme iyi bakın, sonra bir daha bakın. Belki sizin sofranıza gelecek o hastalıklı eti yemeyesiniz diye yatıyor bu yiğit orada... Sözün bitti yerdeyiz. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bu ülkede onuruyla görev yapan her bir meslektaşımız adına diyoruz ki; veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında olduğu sürece bu hadiseler artarak devam edecektir. Ne ilk ne de son olacaktır. Çareler henüz tükenmeden tedbir alınırsa canlar kaybedilmeyecektir. Bu konuda ağır yaptırımlar uygulanmadıkça şiddet şiddeti doğuracaktır.

"VETERİNER HEKİMLERİN BİR AN ÖNCE SAĞLIKTA ŞİDDET UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMASINI ZARURİ GÖRÜYORUZ"

Tüm Dünyada olduğu gibi Veteriner Hekimlerin de bir sağlık çalışanı olduğu gerçeğinden yola çıkarak fiili hizmet zammı, emeklilik özel hizmet tazminatı vb. düzenlemelerde hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Yarın yeni güne yeni ümitlerle uyanmak istiyor, herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet yasası kapsamı için göreve çağırıyor, bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz. Bir kez daha; Meslektaşımız Yozgat Veteriner Hekimleri Odası önceki başkanımız, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı'nın Yozgat İli temsilcisi Volkan Lale'ye Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, gözü yaşlı eşine, çocuklarına ve sevenlerine sabır ve metanet diliyoruz. Camiamızın başı sağ olsun."