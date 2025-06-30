Veteriner Hekimleri Yangın Bölgeleri İçin Göreve Hazır

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Yangın bölgelerinde zarar gören hayvanların tedavi ve bakımı için tüm meslektaşlarımızın göreve hazır olduğunu buradan duyurmak istiyorum." dedi.

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Eroğlu, 13 ilde yaşanan orman yangınları nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtti.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Eroğlu, "Yangın bölgelerinde zarar gören hayvanların tedavi ve bakımı için tüm meslektaşlarımızın göreve hazır olduğunu buradan duyurmak istiyorum." dedi.

Veteriner hekimlerin yenilikçi, teknolojik açıdan yetkin ve sosyal ilişkilerinin güçlü olması gerektiğini ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

"Hep birlikte mesleki etikten kurumsallaşmaya kadar her konuya sahip çıkalım, mesleğimizin itibarını koruyalım, ona leke getirecek hiçbir davranış ve uygulamanın içinde olmayalım. Birbirimize destek olalım, sevip sayalım ve meslekte birlikteliği devam ettirelim. Ümitsizliğe kapılmadan, gerçekleri görerek, günü kurtarma değil, geleceğe sahip olma adına hareket edelim. İnsanları yaşatan ve başarıya götüren en önemli unsurun daha çok çalışmak olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bizler, sizler ile hep güzellikleri paylaşmak istiyoruz."

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar ise "Bugün mezun olurken, yalnızca bilgiyle değil, yaşanmışlıkla, deneyimle ve dayanıklılıkla donanmış birer hekim olarak ayrılıyorsunuz. Artık sadece veteriner hekim değilsiniz, aynı zamanda bir fakültenin ruhunu taşıyan ilklerden, ilk sahip çıkanlardan birisiniz." diye konuştu.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı da veteriner hekimliğin sadece meslek değil aynı zamanda sorumluluk ve vicdan meselesi olduğunu belirterek, "Çünkü sizler, hayvan sağlığının, insan sağlığının, çevre sağlığının ve gıda güvenliğinin teminatı olacaksınız. Unutmayın ki veteriner hekimlik, hem bilimsel hem etik hem de insani yönü güçlü bir meslektir." ifadelerini kullandı.

Program öğrencilerin yemin etmesi ve kep fırlatılmasının ardından sona erdi.

Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Önder Alkan, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüsamettin Ekici, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Kastamonu Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bayram Pehlivan ile öğrenciler ve aileler katıldı.