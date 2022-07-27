Veteriner hekim adayları sanal cerrahi eğitimiyle mesleki tecrübe kazanıyor

Ankara Üniversitesi (AÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'ndaki Cerrahi Öncesi Uygulamalar ile Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları modülleri sayesinde uygulamalı eğitimlerle mesleğe daha tecrübeli hazırlanma imkanı buluyor.

AÜ Veteriner Fakültesi ve Cerebrum Tech'in iş birliğiyle öğrencilerin teorik eğitimlerini desteklemek amacıyla şubat ayında kurulan Sanal Gerçeklik Laboratuvarı, ilk aşamada "arıcılık" eğitiminde öğrencilere ve ilgililere hizmet verdi.

Bugüne kadar arıcılıkta 275 öğrencinin eğitim aldığı laboratuvarda, şimdi de Cerrahi Öncesi Uygulamalar ile Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları modülleriyle uygulamalı eğitim veriliyor.

AÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanal gerçeklik, metaverse ve dijital teknolojilerin tüm dünyada ve Türkiye'de çok önemli olduğunu söyledi.

Bu teknolojilerin özellikle eğitim müfredatında ve çalışmalarda mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Yarsan, "Biz bu düşünceden hareketle bu yılın şubat ayında Sanal Gerçeklik Laboratuvarı'nı fakültemizde açtık. Laboratuvar, ulusal ve uluslararası düzeyde veteriner fakülteleri içerisinde bir ilk. Bu laboratuvar içerisinde, arıcılık eğitimi, hayvan besleme ve cerrahi modül şeklinde 3 modülü hayata geçirdik. Şu an hem hayvan besleme hem de cerrahi uygulamalar bölümü aktif kullanılıyor." diye konuştu.

"Eğitimin kalitesini artırmayı hedefliyoruz "

Projeyi yürüten AÜ Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Sedat Sevin de, Sanal Gerçeklik Laboratuvarı ile veteriner hekimlik alanında eğitimin kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fakültelerde özellikle cerrahi kısımda yaşanan en büyük handikabın uygulamada hayvan yetersizliği olduğuna dikkat çeken Sevin, şöyle devam etti:

"Üniversitemizde teorik eğitimin ardından verilen sanal gerçeklik eğitimiyle öğrencilerimizi hazırlamış oluyoruz. Eğitim 30 dakika sürüyor. Gözlüğü çıkarıp taktığınızda veya programı yeniden açtığınızda hayvana yeniden müdahale edebiliyorsunuz, hayvan ölmüyor ve tekrar müdahale şansı bulabiliyorsunuz. Öğrenciler ameliyatlarda kullanılan cerrahi malzemeleri de tek tek tanıma fırsatı buluyor, bu da büyük bir avantaj. Türkiye genelinde veteriner fakültelerindeki öğrenci sayısında artış var. Böyle olunca uygulamada azalma meydana gelebiliyor. Sanal Gerçeklik Laboratuvarı bu açığı kapatabilmek için çok işe yarayacak."

Sevin, uygulamanın hem kendi fakülte öğrencilerine hem diğer üniversitelerden gelen öğrencilere hem de bu alana ilgi duyan meslektaşlarına yönelik olduğunu belirterek, eğitime dışardan katılacakların dekanlığa izin yazısıyla müracaat ettikten sonra laboratuvarın uygunluğuna göre eğitimlere katılabileceğini söyledi.

"Hayata geçirdiğimiz modül, öğrencilerin eğitimi açısından büyük bir önem arz ediyor"

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Modülünü tanıtan AÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Çalık ise insanlar gibi hayvanların da beslenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

İnsanlarda görülen hastalıkların büyük kısmının hayvanlardan geçen zoonotik hastalıklar olduğuna işaret eden Çalık, "Bu noktada önemli olan hayvanların sağlıklı şekilde beslenmesi ve yaşamlarını devam ettirmesi. Bu noktada hayata geçirdiğimiz Hayvan Besleme ve Yemler Modülü, öğrencilerin eğitimi açısından büyük bir önem arz ediyor." diye konuştu.

Hayvan Besleme Modülü'nün ilk bölümünde, öncelikle öğrencilere hayvan beslemede yaygın olarak kullanılan 25'ten fazla yem ham maddesinin tanıtıldığını ifade eden Çalık, bu yem ham maddelerinin besin bileşenlerini uygulamalı olarak öğrencilere aktardıklarını dile getirdi.

Modülün ikinci bölümü olan hayvanların günlük tükettiği yem karışımlarının hazırlanmasıyla ilgili "rasyon formülasyon" bölümünde ise öğrencilerin ilk modülde öğrendiği yem ham maddelerinden belirli bir karışım hazırlayarak, hayvanların yaşam ve verim ihtiyaçlarını karşılayacak formülasyon gerçekleştirmelerini istediklerini anlatan Çalık, öğrencilerin beslenmeye bağlı şekillenen bazı metabolik hastalıkları da uygulamalı görebildiğini aktardı.