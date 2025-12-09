Suriye'de devrik rejim lideri Esed'in kuzeni Vesim Esed, mahkemeye sevk edildi

Suriye Adalet Bakanlığı, gözaltında bulunan, Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed'in soruşturmasının tamamlandığını ve yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Haziran'da yakalanan Vesim Esed'in soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, soruşturmanın ardından sanığın, ilgili mahkemeye sevkine karar verildiği kaydedildi.

Soruşturmayla ilgili bir videonun yer aldığı paylaşımda, Vesim Esed'in yargılanmak üzere ilgili mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Vesim Esed

Vesim Esed, yıllardır Suriye merkezli uyuşturucu ticaretinin baş aktörlerinden biri olarak biliniyordu.

Devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Vesim Esed, ABD ve AB'nin yaptırım listesinde yer aldı.

Özellikle uyuşturucu hap üretimi ve kaçakçılığıyla öne çıkan Vesim Esed, bu ağın hem finansal hem de lojistik olarak en kritik isimlerinden biri olarak görülüyordu.