Haberler

Suriye'de devrik rejim lideri Esed'in kuzeni Vesim Esed, mahkemeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Adalet Bakanlığı, Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed'in gözaltındaki soruşturmasının tamamlandığını ve yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suçlardan yargılanacak olan Esed, ABD ve AB yaptırım listesinde yer alıyor.

Suriye Adalet Bakanlığı, gözaltında bulunan, Beşşar Esed'in kuzeni Vesim Esed'in soruşturmasının tamamlandığını ve yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Haziran'da yakalanan Vesim Esed'in soruşturmasının tamamlandığı belirtildi.

Adalet Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, soruşturmanın ardından sanığın, ilgili mahkemeye sevkine karar verildiği kaydedildi.

Soruşturmayla ilgili bir videonun yer aldığı paylaşımda, Vesim Esed'in yargılanmak üzere ilgili mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Vesim Esed

Vesim Esed, yıllardır Suriye merkezli uyuşturucu ticaretinin baş aktörlerinden biri olarak biliniyordu.

Devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kuzeni olan Vesim Esed, ABD ve AB'nin yaptırım listesinde yer aldı.

Özellikle uyuşturucu hap üretimi ve kaçakçılığıyla öne çıkan Vesim Esed, bu ağın hem finansal hem de lojistik olarak en kritik isimlerinden biri olarak görülüyordu.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
İki evladını birden kaybeden baba, hastaneyi işaret etti: Belki sarı serum tetikledi

İki evladını kaybeden babadan, hastaneyle ilgili korkunç iddia
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid geriye düştüğü maçta hata yapmadı

Galatasaray'ı da ilgilendiren maçta 5 gol! İşte sonuç
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title