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Venezuela'nın en büyük havalimanında kargo operasyonları yeniden başladı

Venezuela'nın en büyük havalimanında kargo operasyonları yeniden başladı
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Venezuela'nın başkenti Karakas'a hizmet veren Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda, haziran ayındaki depremler nedeniyle durdurulan ticari kargo operasyonları yeniden başladı. Ulaştırma Bakanı Francisco Garces, uluslararası yardımlarla yapılan onarımların ardından ilk kargo uçağının Panama'dan iniş yaptığını ve bunun havalimanının toparlanmasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakanlık, faaliyetlerin kademeli olarak artacağını duyurdu.

KARAKAS, 6 Ağustos (Xinhua) -- Venezuela'nın başkenti Karakas'a hizmet veren ve ülkenin en büyük havalimanı olan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, ticari kargo operasyonları yeniden başladı. Operasyonlar, haziran ayı sonunda meydana gelen depremlerin yol açtığı hasar nedeniyle durdurulmuştu.

Ulaştırma Bakanı Francisco Garces çarşamba günü sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası yardımlarla haftalar süren onarım çalışmalarının ardından ilk kez bir kargo uçağının havalimanına iniş yaptığını belirtti. Bunun, havalimanının operasyonel açıdan toparlanmasının ilk aşamasının tamamlandığı anlamına geldiğini kaydeden Garces, Instagram hesabından Panama'dan gelen UniWorld Air Cargo'ya ait uçağın iniş anını gösteren bir video paylaştı.

Garces, kargo operasyonlarının yeniden başlamasını, ülkenin lojistik ağının eski haline getirilmesinde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan 31 Temmuz'da yapılan açıklamada, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetlerin kademeli olarak yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sivil havacılık düzenlemelerine uygun olarak kullanıcılara etkin ve güvenli hizmetler sunma taahhüdümüzü bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Havalimanı tesislerinin 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ciddi hasar görmesi nedeniyle faaliyetler askıya alınmış, hava trafiği ülkedeki alternatif havalimanlarına yönlendirilmişti.

Kaynak: Xinhua
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