Haberler

Maiquetia Havalimanı Geçici Terminallerle Yeniden Ticari Uçuşlara Başladı

Maiquetia Havalimanı Geçici Terminallerle Yeniden Ticari Uçuşlara Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARAKAS, 2 Eylül (Xinhua) -- Venezuela'nın başkenti Karakas yakınlarındaki Maiquetia Uluslararası Havalimanı, 24 Haziran'daki depremlerin ardından inşa edilen geçici terminalleri sayesinde ticari uçuşlara yeniden başladı.

KARAKAS, 2 Eylül (Xinhua) -- Venezuela'nın başkenti Karakas yakınlarındaki Maiquetia Uluslararası Havalimanı, 24 Haziran'daki depremlerin ardından inşa edilen geçici terminalleri sayesinde ticari uçuşlara yeniden başladı.

Salı günü Venezuela'nın devlete ait havayolu şirketi Conviasa tarafından işletilen uçağın And bölgesindeki Valera kentine inmesiyle uçuşlar yeniden başladı. Gün içinde Margarita Adası'ndaki Porlamar ve Kolombiya sınırı yakınındaki San Antonio del Tachira gibi iç hat noktalarına da uçuşlar yapılması planlanıyor.

Uluslararası hatlarda ise Global X ile Miami, Copa Airlines ile Panama ve Air Europa ile Madrid uçuşlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yetkililer daha önce, Maiquetia'daki geçici terminallerin aralık ayına kadar deprem öncesi talebin yüzde 80'ine kadarını karşılayabileceğini belirtmişti.

Venezuela'nın orta kesimindeki Valencia ile kuzeydoğusundaki Barcelona kentlerinde bulunan uluslararası havalimanları, Maiquetia'nın devre dışı kaldığı dönemde alternatif merkezler olarak hizmet verdi. Bu havalimanlarının normalin üzerindeki yoğunluğu karşılamaya devam etmesi bekleniyor.

24 Haziran'da 6.000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği iki depremden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan La Guaira eyaletinde yer alan ve Karakas'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanının altyapısı depremlerde zarar görmüştü.

Kaynak: Xinhua
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı! Savcı "Gel anlat" dedi

Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü

16 yaşında tarihe geçti! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü
18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama

18 ilde dev operasyon! Artık vatandaşın canını yakamayacaklar
Rusya-Almanya hattında tansiyon zirvede! Medvedev'den saldırı çıkışı

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

Açılış coşkusu felaketle bitti: 50 kişi aynı anda adım atınca...
Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100'ünde

Dünyanın en büyükleri arasında 5 Türk devi! Liste gururumuzu kabarttı