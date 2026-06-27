Haberler

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ABD'nin Venezuela'daki deprem felaketi sonrası insani yardım ve kurtarma desteği taahhüdü yinelendi. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 920'ye, yaralı sayısı 3 bin 360'a yükseldi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede, Trump ve Rubio'nun, ABD'nin Venezuela'ya bu zorlu zamanda desteğini belirttiğini aktaran Rodriguez, "Kurtarma görevlileri, özel ekipman, geçici barınaklar için destek ve etkilenen ailelere insani yardım göndererek müdahale çabalarına destek verme taahhütlerini yinelediler." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiği bildirilmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 25 Haziran'da, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi

Korkulan oldu! ABD ordusu, İran'a saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD-Türkiye maçına Barbara Palvin'in Türk taraftarla çekildiği fotoğraf damga vurdu

Türk taraftara unutamayacağı bir an yaşattı
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

Sibel Can'ı ağlatan şarkı! Sahnede ilk kez bu kadar duygulandı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor

Dertleri İslam! Avrupa ülkesi ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Senegal Irak'ı sahaya çıktığına pişman etti

Irak'ı sahaya çıktığına pişman ettiler
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

Trump bu kez bambaşka bir alanda savaş başlattı