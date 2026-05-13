Haberler

Venezuela, ihtilaflı Esequibo bölgesini resmi haritasına dahil etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, uzun süredir ihtilaf konusu olan Esequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil etti. Rodriguez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davayı değerlendirdi ve Venezuela'nın Esequibo hakkındaki yargı yetkisini tanımayacağını belirtti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, komşu ülke Guyana ile yıllardır ihtilaf konusu olan Esequibo bölgesini Venezuela haritasına dahil ederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Rodriguez, ABD??????? merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) devam eden ihtilaflı Esequibo davasına ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu.

Esequibo bölgesinin Venezuela haritasında yer aldığı görseli paylaşan Rodriguez, "Venezuela olmaktan ve Lahey'de 'Bütünleşik Venezuela'mızı savunmuş olmaktan her zaman gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Esequibo bölgesi anlaşmazlığına ilişkin UAD'de görülen davayı takip etmek üzere Hollanda'nın Lahey kentine giden Rodriguez, gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Rodriguez, UAD'nin Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesiyle ilgili davada yargı yetkisine sahip olmadığını savunarak, "Venezuela'nın bu meselede UAD kararlarını tanımasının hukuken hiçbir imkanı yoktur. Venezuela, Cenevre Anlaşması'nın ihlal edilmesine izin veremez. Mahkeme, 1899 tahkim kararının geçersizliğine hükmetse bile Venezuela'nın bu karara uyması mümkün olmayacaktır. Çünkü böyle bir durum, aynı zamanda uluslararası hukukun da yok edilmesi anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 Aralık 2023'te komşu ülke Guyana ile ihtilaflı olunan Esequibo bölgesini Venezuela'nın yeni haritasına dahil edilmesi için talimat vermişti.

Esequibo uyuşmazlığı

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Nazmi Turan:

tamam da bu haberi okurken anımsadım, geçen hafta komşumun köpeği bütün gün havladı ?? her neyse, esequibo meselesinin tarihi oldukça karışık ve çözümü de pek kolay görünmüyor doğrusu. uluslararası hukuk bu işlerde hep oyun oyundur diye düşünüyorum ben. nicolás maduro ne derse desin, bu meseleler böyle harita çizimiyle çözülmüyor çoğu zaman.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFiliz Pamuk:

Esequibo konusu esasen bir coğrafya meselesi gibi görünse de aslında ekonomik bir çatışma. Özellikle bu bölgede petrol ve diğer doğal kaynaklar olduğu için Venezuela'nın bu hamlesi gayet normal bir ekonomik strateji. Guyana da elbette katılmayacak ama uluslararası mahkemeler ve ticari anlaşmalar ne kadar işe yarar, göreceğiz. Kısacası para için savaş, savaş için para.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Furkan Şahin:

Yahu kadın mı, erkek mi belli olmayan birisi mi yönetiyor ülkeyi ???? Harita filan çiziyor ama memleket kimin elinde kim bilir ???>? Eskiden böyle şeyler erkekler halledirdi, sınırlar filan düzgün olurdu ?? Neyse artık ne yapacaksan yap, umurumda değil ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi
Eurovision’da İsrail protestosu: “Soykırımı durdurun” sloganları salonu inletti

İsrail temsilcisi sahneye çıkınca olanlar oldu

Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Yolcu otobüsü ile ülkeye sokmaya çalıştılar! Hepsi canlı

Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak devrildi

Masayı öyle bir yumrukladı ki önündeki bardak fırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Erzurumsporlu Giorbelidze, eşiyle yaptığı dansla kutlamalara damga vurdu

Tüm şehir, bu Gürcü çifti konuşuyor
Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi

Müfredatta dikkat çeken değişiklik: O ifadelerin hepsi değiştirildi