Haberler

Venezuela sokaklarında Maduro için özgürlük çağrısı yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Caracas'ta, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun serbest bırakılması için afişler asıldı. 3 Ocak'ta ABD'nin gerçekleştirdiği askeri müdahalenin ardından halk, Maduro'ya özgürlük taleplerini dile getiriyor.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta cadde, sokak ve meydanlara asılan afişlerde, Devlet Başkanı Nicolas Maduro için özgürlük çağrıları yer alıyor.

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'i hedef alan askeri müdahalesinin Venezuela'daki yankıları devam ediyor.

Caracas'taki tarihi Simon Bolivar Meydanı (Plaza Bolivar de Caracas) başta olmak üzere ana caddeler, sokaklar ve bazı devlet binalarına asılan afişlerde, "Maduro'ya özgürlük", "Kaçırılışlarının 25. günü" ve "Devlet Başkanı Maduro" ifadeleri yer alıyor.

Caracas'ın muhtelif yerlerinde devletin inşa ettiği sosyal konutlarda oturanların da pencerelerine, Maduro'nun serbest bırakılması için yazılar astığı görüldü.

Kamu binalarının olduğu yerlerde askerlerin yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, kentin farklı noktalarında ise polis devriye atıyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi

Dünya bu gelişmeyi konuşuyor! Komşudan gelen son haber korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

Tarihi felaket! Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, ölü sayısı artıyor
Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Ne Bursa'nın Uludağ'ı ne de Erzurum'un Palandöken'i! Kış tatilinde rota artık burası

Ne Bursa'nın Uludağ'ı ne de Erzurum'un Palandöken'i! Kış tatilinde rota artık burası
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı