Haberler

Venezuela Başkanlık Sarayı Yakınlarında Silah Sesleri Duyuldu, Hükümet Binaları Tahliye Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karakas'ta başkanlık sarayı yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine hükümet binaları tahliye edildi. Güvenlik güçleri, kontrol altına alınan durum sonrası kimliği belirsiz insansız hava araçlarına ateş açtı.

KARAKAS, 6 Ocak (Xinhua) -- Venezuela'da başkanlık sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulmasının ardından hükümet binaları tahliye edildi.

Durumun daha sonra kontrol altına alındığını bildiren hükümete yakın bir kaynak, kimliği belirsiz insansız hava araçlarının Karakas'ın merkezindeki başkanlık sarayı üzerinde uçtuğunu ve bunun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?

Maduro'nun yerine gelen Rodriguez gerçekte kimdir?
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi