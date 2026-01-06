Venezuela Başkanlık Sarayı Yakınlarında Silah Sesleri Duyuldu, Hükümet Binaları Tahliye Edildi

KARAKAS, 6 Ocak (Xinhua) -- Venezuela'da başkanlık sarayı yakınlarında silah seslerinin duyulmasının ardından hükümet binaları tahliye edildi.

Durumun daha sonra kontrol altına alındığını bildiren hükümete yakın bir kaynak, kimliği belirsiz insansız hava araçlarının Karakas'ın merkezindeki başkanlık sarayı üzerinde uçtuğunu ve bunun üzerine güvenlik güçlerinin ateş açtığını belirtti.