Venezuela'nın Başkenti Karakas'ta Patlamalar... Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği: Saldırıları ABD Yaptı

(ANKARA) - Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir askeri üssün yakınlarında gece saatlerinde en az yedi patlama sesi duyulduğu ve alçak irtifada uçan bir hava aracının görüldüğü belirtildi. Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ANKA'ya yapılan açıklamada, saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir askeri üssün yakınlarında gece saatlerinde en az yedi patlama sesi duyulduğu ve alçak irtifada uçan bir hava aracının görüldüğü bildirildi. Gelişmenin ardından Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ANKA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, saldırıların ABD kaynaklı askeri eylemler olduğunu açıkladı. Açıklamada, Karakas'taki çeşitli noktalar ile ülkenin diğer bazı bölgelerinin ABD'den kaynaklanan askeri eylemlerle hedef alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti olarak bildiriyoruz ki kısa süre önce Karakas'taki çeşitli noktalar ile ulusal toprakların diğer bazı bölgeleri, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı askeri eylemler tarafından hedef alınmıştır. Meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar sürmekte olup, olası insani etkiler değerlendirilmektedir. Ülkemizin istikrarı ve barışı açısından kritik bir dönemde; devletlerin, dost hükümetlerin, bölgesel entegrasyon mekanizmalarının, çok taraflı örgütlerin ve kardeş halkların diplomatik dayanışmasını saygıyla ve kararlılıkla talep ediyoruz. Uluslararası hukukun, Venezuela'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması ile bölgesel güvenliği ve halkımızın yaşamını tehlikeye atan her türlü saldırganlığın derhal durdurulması için destek, açıklama ve aktif katkı çağrısında bulunuyoruz."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gece saatlerinde meydana gelen patlamalarda gökyüzünün aydınlandığı ve hava hareketliliği dikkat çekti. Gazeteci Mustafa Özdemir, Karakas'tan ANKA Haber'e yaptığı açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında önce uçak sesi ve patlama, ardından silah seslerinin duyulmaya başlandığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Venezuela'ya yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu, operasyon seçeneğinin masada olduğunu açıklamıştı. Beyaz Saray son aylarda Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı ile suçladığı teknelere yönelik saldırılarını artırmış, ayrıca Venezuela petrolü taşıyan tankerlere yönelik yaptırım kararı almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Trump yönetimiyle müzakereye açık olduğunu ifade etmişti.