Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Gutierrez'den Türk Tabipleri Birliği'ne Ziyaret

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret ederek, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırılarına karşı sergilenen dayanışma için teşekkür etti.

(ANKARA) - Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve beraberindeki heyet, Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret etti.

Türk Tabipleri Birliği'nden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutiérrez ve Büyükelçi Müsteşarı Yaifred Raquel Ron Aguilera, TTB'ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Büyükelçilik heyeti ile görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap, Genel Sekreteri Dr. Önder Okay ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Nilüfer Ustael katıldı. Ziyarette Büyükelçi Gutiérrez, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırılarına, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eski Meclis Başkanı Cilia Flores'in alıkonularak kaçırılmasına karşı TTB'nin sergilediği net tutum ve Venezuela halkıyla kurduğu dayanışma dolayısıyla teşekkürlerini iletti."

