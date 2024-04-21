Üye Girişi
Haberler

Velilerin zor imtihanı: Bu kez 23 Nisan'da veliler çalacak, öğrenciler dinleyecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Alışılagelmişin aksine velilerden oluşacak bando takımının çalacağı marşları bu kez öğrenciler dinleyecek.

Velilerin zor imtihanı: Bu kez 23 Nisan'da veliler çalacak, öğrenciler dinleyecek

DENİZLİ - Denizli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Alışılagelmişin aksine velilerden oluşacak bando takımının çalacağı marşları bu kez öğrenciler dinleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına sayılı günler kala, Denizli'de özel bir hazırlık dikkat çekiyor. Sıra dışı bir kutlama planlayan Pamukkale Hacı İbrahim Demireren İlkokulu'nda öğrencilerden oluşması gereken bando takımı, bu kez gönüllü velilerden kuruldu.

Bando trampet takımını alan anne ve babalar, öğrencilerin izlediği bir ortamda çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Okul bahçesinde devam eden çalışmalarda velilerin müzik aletlerini hatasız bir şekilde çalma gayretleri, öğrenciler tarafından ilgiyle izleniyor. Velilerin özverili çalışması, bayram ruhunu daha da güçlendirirken; çocukların da bu sürece aktif olarak dahil olması renkli görüntüler oluşturuyor. Okul öğretmenlerinden Sedat Arıkan tarafından proje edilen bu fikirde birleşen veliler, 23 Nisan'da Denizli sokaklarında Türk bayraklı tişörtlerini de giyip bando gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Veliler anlamlı bir projede yer almanın mutluluğunu yaşarken, çocukları ise eksiklerini gidermek için hummalı bir çalışma yapan anne babalarını gururla izliyor.

Velilerin uyum içinde çalıştığını söyleyen bando takımının eğiticisi Halil İbrahim Yılmaz, "Bu proje bana iletildiğinde ben de memnuniyetle karşıladım. Velilerimize bu fikri ilettik. Bu konuda velilerimizle görüşme yaptık, onlar da kabul ettiler. Sağ olsunlar çalışmalara başladık. 2 haftadır çalışıyoruz. Biraz amatör bir grubuz ama olsun önemli olan bu milli bayramımızı çocuk bayramımızı en iyi şekilde coşkulu bir şekilde kutlayabilmek. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Bayramda çocuklarımız için büyük bir sevinç kaynağı sürpriz olacak. Mahallemizde bando ekibiyle yürüyüş yapacağız. Mahallemizdeki insanlar için de değişik bir deneyim olacak" dedi.

"Geçmişimize döndük"

"Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda böyle bir etkinlikle veli olarak bulunmaktan büyük onur duyuyoruz" diyen öğrenci velisi Emine Atmaca ise şöyle konuştu:

"Geçmişime dönmüş olduk. Bu vesileyle kızıma da örnek olmak istedim. Geçmişte zaten trampette çalmıştım. Majör de olmuştum tekrardan bu gururu yaşamaktan mutluluk duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için öğretmenimizin organizasyonunda tüm velilerle birlikte gönüllü velilerle birlikte böyle bir program hazırlamaya karar verdik çok da eğlenceli geçiyor farklı bir organizasyon olacak mutluyuz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Denizli Çocuk Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Keşan Belediyesi hangi parti? Keşan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? 21 Nisan Pazar Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title