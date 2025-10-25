Velid Canbolat'tan Süveyda Açıklaması: Suriye'nin Birliği ve Egemenliği Korunmalı

Lübnanlı Dürzi lider ve eski İlerici Sosyalist Parti Başkanı Velid Canbolat, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'nın ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, önceliğin dış müdahaleleri önleyip Suriye'nin birliğini ve egemenliğini korumak olduğunu belirtti.

Canbolat, Suriye El-İhbariye kanalına verdiği özel röportajda, Süveyda'daki olayların araştırılması, adaletin sağlanması ve uzlaşının tesis edilmesinin bölgedeki krizi sona erdireceğini ifade etti.

" Süveyda, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Öncelik dış müdahaleleri önleyip Suriye'nin birliğini ve egemenliğini korumaktır." diyen Canbolat, Şam hükümetinin ulusal uzlaşı ve diyalog kapısını ciddi biçimde açmaya çalıştığını ifade etti.

Dürzi lider, tüm taraflara " Süveyda'da yaşanan son olaylarla ilgili Suriye'nin ve uluslararası soruşturmaların sonuçlarını beklemeden hüküm vermemeleri" çağrısında bulundu.

Canbolat, " Süveyda'da yaşanan trajedi derin bir yara açtı. İsrail bayraklarının taşınmasının kınanması gerekiyor. Bu tür davranışlar Süveyda halkının ulusal ve Arap kimliğini yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Bazı çevrelerin "Cebel el-Arab" adını "Cebel Başan" olarak değiştirme girişimlerinin, tarihi ve ulusal kimliği tahrif etmeye yönelik kasıtlı bir çaba olduğunu söyleyen Canbolat, bu tür girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Lübnan ile Suriye arasındaki ilişkilerin, iki bağımsız devlet arasında doğal bir ilişki olması gerektiğini vurgulayan Canbolat, bu ilişkinin İsrail'e karşı güvenlik ve ekonomik işbirliği temelinde, karşılıklı egemenliğe saygı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Bazı Lübnanlı siyasi grupların hala Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düşüşünü kabullenemediğini dile getiren Canbolat, iki ülke arasında yeni bir sayfa açılması, uzlaşı ve işbirliği temelinde yeni bir dönem çağrısı yaptı.

Canbolat ayrıca, Şam ile Beyrut arasında güvenlik ve yargı işbirliği yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve Lübnan'daki Suriyeli tutuklular dosyasının iki ülkenin egemenliklerine saygılı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Velid Canbolat kimdir?

Lübnanlı, Dürzi topluluğunun önde gelen liderlerinden biri olan, 1949 doğumlu Velid Canbolat, babası Kemal Canbolat'ın 1977'de öldürülmesinin ardından genç yaşta İlerici Sosyalist Partisi'nin başkanlığını devraldı.

Ülke siyasetinde uzlaşı ve reform çağrılarıyla tanınan Velid Canbolat, Mayıs 2023'e kadar İlerici Sosyalist Parti başkanlığı görevini sürdürdü.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları?

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı ifade edilmişti.