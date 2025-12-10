Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve BM Genel Sekreteri Guterres küresel istikrarın güçlendirilmesini görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabaların desteklenmesini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Veliaht Prens Bin Selman, Irak ve Umman'ı kapsayan bölge turu çerçevesinde Riyad'a gelen BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra küresel güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

Haberde, görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

BM Genel Sekreteri'nin ofisi dün, Guterres'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dahil bir dizi acil bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili temaslarda bulunacağını duyurmuştu.

Bu konular arasında UNRWA'nın finansmanı ile Gazze Şeridi ve Yemen'deki durumların yer alacağı belirtilmişti.

Guterres, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 13 Aralık'ta Irak'a giderek Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) kapanış törenine katılacak.

BM Genel Sekreteri daha sonra Riyad'a dönerek 14–15 Aralık'ta "İnsanlık İçin Diyaloğun Yirmi Yılı: Çok Kutuplu Bir Dünyada Karşılıklı Saygı ve Anlayışın Yeni Çağına Doğru" başlığıyla düzenlenecek 11. Medeniyetler İttifakı Küresel Forumu'na katılacak.

Guterres'in bölge turu, 15 Aralık'ta Maskat'a yapacağı ziyaretle sona erecek.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesinde Guterres'in Yemen başta olmak üzere çeşitli bölgesel konuları ele alması bekleniyor.