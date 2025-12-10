Haberler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve BM Genel Sekreteri Guterres küresel istikrarın güçlendirilmesini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede küresel güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabalar değerlendirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabaların desteklenmesini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre Veliaht Prens Bin Selman, Irak ve Umman'ı kapsayan bölge turu çerçevesinde Riyad'a gelen BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra küresel güvenlik ve istikrarı artırmaya yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

Haberde, görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

BM Genel Sekreteri'nin ofisi dün, Guterres'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dahil bir dizi acil bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili temaslarda bulunacağını duyurmuştu.

Bu konular arasında UNRWA'nın finansmanı ile Gazze Şeridi ve Yemen'deki durumların yer alacağı belirtilmişti.

Guterres, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 13 Aralık'ta Irak'a giderek Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) kapanış törenine katılacak.

BM Genel Sekreteri daha sonra Riyad'a dönerek 14–15 Aralık'ta "İnsanlık İçin Diyaloğun Yirmi Yılı: Çok Kutuplu Bir Dünyada Karşılıklı Saygı ve Anlayışın Yeni Çağına Doğru" başlığıyla düzenlenecek 11. Medeniyetler İttifakı Küresel Forumu'na katılacak.

Guterres'in bölge turu, 15 Aralık'ta Maskat'a yapacağı ziyaretle sona erecek.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesinde Guterres'in Yemen başta olmak üzere çeşitli bölgesel konuları ele alması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
title